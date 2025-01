L’OM dégaine une nouvelle offre pour Amine Gouiri

L’Olympique de Marseille est d’attaque dans cette dernière ligne droite du mercato. Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont plusieurs dossiers sur le feu, que ce soit dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Concernant le recrutement, le club de Frank McCourt veut absolument mettre la main sur un renfort offensif après le départ d’Elye Wahi du côté de l’Eintracht Francfort. C’est en tout cas le souhait de Roberto De Zerbi, qui s’est exprimé sur le sujet en conférence de presse la semaine passée.

«Nous sommes l’OM. Si Wahi part, un attaquant viendra. On le veut. Tout le monde a tenu sa parole jusqu’ici. Si Wahi s’en va, un joueur fort arrivera. C’est difficile en hiver, mais je m’attends à un fort remplaçant. On aura un attaquant ! Qui ? Je pense qu’on va le trouver.» Ces derniers jours, plusieurs noms sont ainsi sortis du chapeau, notamment celui d’Amine Gouiri. Âgé de 24 ans, l’international algérien (12 sélections, 5 buts) possède un profil polyvalent qui plaît du côté de la cité phocéenne.

L’OM accélère en coulisses

Sa belle expérience en Ligue 1, où il a évolué à l’OL et Nice avant de rejoindre Rennes, est aussi un atout. Pour toutes ces raisons et certainement d’autres, l’OM a jeté son dévolu sur lui. Cela a aussi été le cas de Galatasaray durant ce mercato d’hiver. Mais la piste s’est vite refroidie, alors que le joueur avait évoqué son avenir face à la presse en Bretagne. «Je me concentre à 100 % sur le club, je ne me suis pas posé la question. Le plus important, c’est l’entraînement et le match à Monaco (samedi dernier, ndlr). Pour l’instant, je suis ici, je suis bien.»

Mais il est fort possible qu’Amine Gouiri (3 buts, 2 assists en 20 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, ndlr) change d’air d’ici la fin de ce marché hivernal des transferts puisque l’OM pousse pour le recruter. Ces dernières heures, les Olympiens ont proposé un prêt payant de 2 M€ avec une option d’achat obligatoire de 10 M€. Une offre jugée insuffisante par le Stade Rennais. Les Olympiens vont formuler une nouvelle offre pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2027. Le montant n’a pas filtré. Mais nous pouvons vous assurer que le footballeur né en 2000 est prêt à rejoindre l’OM et que Roberto De Zerbi le veut absolument. La balle est dans le camp de Rennes à présent.