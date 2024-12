OGC Nice : Franck Haise pas rassurant au sujet de Jérémie Boga

Présent en conférence de presse à la veille du déplacement à Montpellier, ce dimanche, l’entraîneur de l’OGC Nice, Franck Haise, a donné des nouvelles de Jeremie Boga, touché mardi au quadriceps de la cuisse droite. Et malheureusement pour les Aiglons, elles ne sont pas bonnes… «C’est une grave blessure musculaire», a tout d’abord déclaré l’ex-technicien du RC Lens.

Et d’ajouter : «c’est une absence de longue durée. S’il sera opéré ? Je ne sais pas pour le moment. C’est au droit fémoral. Ça faisait 15 jours qu’il avait repris. Les 5 derniers jours, il avait eu peu de charge de travail, et le jour où il s’est blessé, la séance était de 43 minutes… Il a été blessé à trois ou quatre endroits différents cette année. Sur ce coup-là, je n’ai pas trop d’explications». Surtout vu la gravité de la blessure. En interne, on évalue déjà cette absence entre trois et quatre mois.