Qualifs Mondial 2022 : le Cameroun élimine la Côte d'Ivoire, la Tunisie passe en barrages

Après l'Algérie et le Nigéria en début de soirée, il ne manquait que deux billets pour les barrages pour la Coupe du monde 2022 dans la zone Afrique à distribuer. Et il y avait un choc entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire à Yaoundé. Deux équipes absentes du mondial 2018 qui étaient dans le même groupe. En tête, la Côte d'Ivoire n'avait besoin que d'un match nul pour se qualifier pour les barrages. Profitant de la ferveur locale, le Cameroun a réalisé une grosse performance et s'impose 1-0 grâce à un but du Lyonnais Karl Toko Ekambi (21e). Pour la deuxième fois de suite, la Côte d'Ivoire va manquer la Coupe du monde.

Dans une lutte à distance, la Tunisie et la Guinée Équatoriale se disputaient la première place. Les deux formations comptaient 10 points avec une différence de but de +7 pour la Tunisie contre +1 pour la Guinée Équatoriale. Pas besoin de sortir les calculettes puisque la Tunisie a gagné 3-1 contre la Zambie tandis que la Guinée Équatoriale a été accrochée par la Mauritanie (1-1). Enfin, le Maroc déjà qualifié s'est offert une belle victoire 3-0 contre la Guinée. D'un doublé de Ryan Mmaee (21e sp et 29e) et d'un but d'Ayoub El Kaabi (60e), les Lions de l'Atlas terminent sur une bonne note.

Les résultats de la soirée