Qualifs Mondial 2022 : l'Algérie se fait peur mais se qualifie pour les barrages, ça passe aussi pour le Nigéria

L'Algérie s'est fait peur, très peur même. Sans séduire, au terme d'un match insipide et ennuyant à Blida, les Fennecs ont malgré tout assuré l'essentiel pour ne pas perdre face au Burkina Faso (2-2) ce mardi, dans le cadre de l'ultime journée du 2ème tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en Afrique. Ce point du match nul permet à la bande de Djamel Belmadi de conserver la première place du groupe A devant son adversaire du jour, qui échoue à 2 longueurs des Algériens.

Sans jamais avoir maîtrisé les débats et bousculée par le Burkina Faso, l'Algérie a mené au score à deux reprises, grâce à Riyad Mahrez et Sofiane Faghouli. Mais les visiteurs n'ont rien lâché et sont revenus à égalité par deux fois par l'intermédiaire de Zakaria Sanogo et Issoufou Dayo, sur un penalty transformé en fin de partie ayant donné des sueurs froides au peuple fennec. Qui peut souffler, donc. Enfin, le Nigéria d'un Victor Osimhen buteur dès la première minute a été tenu en échec par le Cap-Vert chez lui (1-1). Cela suffit néanmoins aux Super Eagles, qui devaient simplement ne pas perdre, pour valider leur ticket pour le tour suivant.

Les résultats des matchs de 17 heures en Afrique

Groupe A

Algérie 2-2 Burkina Faso : Mahrez (21e), Feghouli (68e) / Sanogo (37e), Dayo (83e)

Groupe C

Nigéria 1-1 Cap-Vert : Osimhen (1e) / Stopira (6e)

Libéria 3-1 Centrafrique : Macauley (2e), Wilson (8e, 74e) / Ngoma (61e)