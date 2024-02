Thomas Meunier quitte Dortmund et rejoint Trabzonspor

Blessé et utilisé qu’à 8 reprises cette saison avec Dortmund, Thomas Meunier semblait se diriger vers la Premier League cet hiver. Avec la fermeture du marché anglais, le Belge a finalement vu son champ des possibles se réduire largement, et c’est donc finalement à quelques 3000 kilomètres du Royaume qu’il évoluera désormais. Ce mercredi, Dortmund a en effet officialisé le départ du joueur de 32 ans à Trabzonspor, en Turquie.

«Thomas Meunier s’installe en Turquie. Après trois ans et demi et 86 matchs de compétition sous le maillot noir et jaune, l’arrière droit belge rejoint la Süper Lig et Trabzonspor. Merci pour ton engagement et bonne chance pour la suite, Thomas », indique le Borussia Dortmund. Meunier aura désormais 6 mois pour se refaire une santé et potentiellement postuler pour une place à l’Euro 2024 avec la Belgique.