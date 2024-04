MU : la réponse cash d’Erik ten Hag aux légendes mancuniennes

Pointé du doigt pour ses choix et le manque d’identité de son équipe, Erik ten Hag s’est fait des ennemis à Manchester United. Cependant, le coach de 54 ans n’a pas dit son dernier mot et compte bien rester en terres mancuniennes la saison prochaine. Il explique que sa formation est en construction, et qu’il lui faut du temps, un peu comme le Manchester United de 2004-2005 à l’époque. Et il n’a pas manqué de le faire savoir après le match contre Burnley hier (1-1), en s’attaquant aux anciens joueurs Rio Ferdinand, Gary Neville et Paul Scholes, tous consultants désormais.

«Les gens oublient que l’équipe de Man United de 2004-2005 n’a pas non plus joué un grand football. Ils étaient en train de construire et cela a pris du temps, mais tout le monde l’oublie, même les joueurs qui étaient dans l’équipe», a commenté le technicien néerlandais.