BL : M’Gladbach et l’Union Berlin se quittent bons amis

Ce dimanche, le Borussia Mönchengladbach recevait l’Union Berlin à l’occasion de la 31e journée de Bundesliga. Dans le dur en championnat, les Poulains devaient impérativement l’emporter pour s’éviter une fin de saison stressante et ainsi sécuriser un peu plus son maintien dans l’élite allemande.

Classement live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 M'gladbach 32 31 -7 7 11 13 53 60 15 Union Berlin 30 31 -24 8 6 17 26 50

Toutefois, ce duel de mal classés n’a débouché sur aucun vainqueur et les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de parité (0-0). Avec ce point du nul, M’Gladbach prolonge sa série à quatre matchs consécutifs sans succès (2 défaites, 2 nuls) tout en restant à portée de tir de la zone de relégation (seulement 5 points d’avance sur le barragiste, Mayence). L’Union demeure au 14e rang et n’y arrive plus en championnat.