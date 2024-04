Rennes - Brest : les compositions officielles

La 31e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un derby breton entre le Stade Rennais et le Stade Brestois.. A domicile, les Rennais s’organisent dans un 4-4-2 avec Steve Mandanda qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Guéla Doué, Warmed Omari, Arthur Theate et Jeanuël Belocian en défense. Azor Matusiwa et Baptiste Santamaria se retrouvent dans l’entrejeu alors que Benjamin Bourigeaud et Désiré Doué officient sur les ailes. Devant, Arnaud Kalimuendo épaule Martin Terrier en attaque.

De leur côté, les Bretons s’articulent dans un 4-3-3 avec Marco Bizot dans les cages derrière Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Lilian Brassier et Bradley Locko. Hugo Magnetti, Pierre Lees-Melou et Mahdi Camara constituent le milieu de terrain. En pointe, Martin Satriano prend place avec Romain Del Castillo et Steve Mounié.

Les compositions

Stade Rennais : Mandanda - G. Doué, Omari, Theate, Belocian - Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué - Kalimuendo, Terrier

Stade Brestois 29 : Bizot - Lala, Chardonnet, Brassier, Locko - Magnetti, Lees-Melou, Camara - Del Castillo, Satriano, Mounié