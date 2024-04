PL : Arsenal s’impose dans le Derby à Tottenham et prend la tête

Avant que Manchester City ne se déplace sur la pelouse de Nottingham Forest (17h30), Arsenal jouait un Derby du Nord de Londres très important au Tottenham Stadium, puisque les Gunners avaient l’occasion de provisoirement prendre la tête de Premier League, à trois journées de la fin du Championnat. En maîtrise dès le début de la partie, les hommes d’Arteta ont profité d’un but contre son camp d’Hojberg pour rapidement ouvrir le score, avant que Saka ne fasse le break dans la foulée (2-0, 15e et 27e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Arsenal 80 35 57 25 5 5 85 28 5 Tottenham 60 33 15 18 6 9 67 52

La première mi-temps a tourné au calvaire pour les Spurs qui ont encaissé un troisième but par Havertz, avant la pause (3-0, 38e). En seconde période, Tottenham s’est relevé et a repris de l’espoir après la réduction du score de Romero (3-1, 58e), avant que Son ne réduise le score en fin de match (3-2, 87e). Mais cela n’était pas suffisant pour remonter et Arsenal sortait donc vainqueur de ce Derby. Les Gunners sont en tête de PL avec quatre points d’avance sur Manchester City, qui a deux matches en moins de jouer. De leur côté, les Spurs perdent l’occasion de se rapprocher de la Ligue des Champions et restent à 7 points d’Aston Villa.