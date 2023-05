Real Madrid - Man City : les raisons du but accordé à Kevin de Bruyne

La suite après cette publicité

La pilule va être dure à avaler pour le Real Madrid. Tenu en échec sur sa pelouse du Santiago-Bernabéu mardi soir (1-1), en demi-finale aller de Ligue des Champions contre Manchester City, le club madrilène a vu le ciel lui tomber dessus. Alors que Kevin de Bruyne a égalisé à la 67e minute de jeu pour répondre à Vinícius Júnior, une image 3D partagée par le diffuseur beIN Sports a révélé que le ballon avait préalablement franchi les limites du terrain.

Une situation qui n’a pas laissé indifférent Carlo Ancelotti, furieux après la rencontre et dépossédé de son flegme habituel. Pour autant, Pavel Fernández, analyste arbitral de Marca, estime que le but n’aurait pas pu être annulé. Le Real réclame que le ballon soit sorti en touche avant le but de De Bruyne. Mais le VAR ne peut pas le revoir, car la phase d’attaque des Anglais commence plus tard, après une perte de balle de Camavinga. Ca ne peut pas être revu, a-t-il indiqué sur Radio Marca. En clair, il faut distinguer deux situations : la possession de balle madrilène consécutive à la sortie de balle en touche, puis celle de Manchester City découlant de la perte de balle de Camavinga et débouchant sur le but. Dans ce cas de figure, le VAR est dans l’incapacité d’interférer selon le règlement.

À lire

Real Madrid - Manchester City : le cas Julian Alvarez fait encore débat