Ligue des Champions : Manchester City contrarie le Real Madrid

C’était soir de choc au Santiago-Bernabéu. Un an après la demi-finale renversante entre les deux équipes, le Real Madrid et Manchester City se retrouvaient au même stade de la Ligue des Champions. Les choses ont un peu évolué depuis la saison dernière. La Casa Blanca a perdu de sa superbe sur le plan national. Même si elle vient de remporter la Copa del Rey face à Osasuna, elle est en passe d’abandonner la Liga au profit du Barça. Mais dès que la C1 se présente, le club espagnol se transforme, même sans quelques éléments comme Militao ce soir. En face, les Cityzens, emmenés par l’irrésistible Haaland, n’ont jamais semblé aussi forts et peuvent rêver du triplé.

La tendance se confirmait durant les premières minutes avec une mainmise sur le ballon de la part des Skyblues. Les hommes de Pep Guardiola démarraient fort en exerçant un pressing de tous les instants dans la moitié de terrain adverse. Le Real ne voyait pas le jour, alors que les premières occasions arrivaient. Il y avait d’abord le tir de Gündogan (4e), puis de De Bruyne (8e) et de Rodri (13e). Courtois se couchait bien à chaque fois, comme face à Haaland (15e, 16e). Ce dernier maintenait les siens dans le match, symbole d’une équipe qui faisait le dos rond. Entre temps, une seule fois le Real Madrid était parvenu à se signaler mais un terme d’un mouvement en trois passes, Benzema manquait son contrôle en pleine course (11e).

De Bruyne finit par récompenser City

Pourtant après avoir tant souffert, les Merengues commençaient à sortir la tête de l’eau, à l’image de ce ballon chaud dégagé en catastrophe devant son but par Ruben Dias (25e). Et comme souvent en Ligue des Champions, c’est au moment où s’y attend le moins que le Real frappe. Après un relais avec Modric, Camavinga remontait à toute berzingue pour trouver Vinicius. Le Brésilien prenait le temps d’avancer avant d’envoyer une lourde frappe du droit dans le but d’Ederson (1-0, 36e). Cette ouverture du score avait don d’assommer les Cityzens, une nouvelle fois cueillis à froid après avoir tant dominés. Ils avaient du mal à se remettre de ce coup dur.

Le début de seconde période repartait sur ce constat. Benzema frôlait le break (50e) et Valverde manquait le cadre (60e), tandis que Vinicius faisait trembler la défense anglaise sur chaque prise de balle. Seul De Bruyne résistait à l’apathie générale, de nouveau mis en échec par Courtois (52e). Il finissait par profiter de ce bon travail de Gündogan dos à Rüdiger pour permettre au Belge de faire mouche devant l’entrée de la surface (1-1, 67e). La fin de match devenait intense avec cette occasion de Benzema (78e) et un Real plus dangereux. Ederson repoussait une dernière énorme frappe de Tchouaméni (90e), préservant ce score de 1-1 avant le retour dans une semaine.

Revivez le film de la rencontre sur notre live.