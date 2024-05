SPL : avec un triplé de Toko-Ekambi, Al-Ettifaq colle une manita au Al-Ittihad de Kanté

Al-Ittihad prolonge son agonie. Battus lors de leurs trois derniers matches, les coéquipiers de N’Golo Kanté se sont encore inclinés ce vendredi face à Al-Ettifaq, et dans les grandes largeurs (5-0). Seko Fofana avait ouvert le score (5e), avant que l’ex-Lyonnais Moussa Dembélé n’enfonce le clou sur penalty (31e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Ittihad 50 30 13 15 5 10 56 43 9 Ettifaq 41 30 4 10 11 9 36 32

Déjà sonnés, les joueurs de Marcelo Gallardo ont ensuite subi un triplé de Karl Toko Ekambi, un autre ex de Ligue 1. Avec ce résultat, Al-Ettifaq grimpe à la 6e place du classement et revient à six points de son adversaire du jour.