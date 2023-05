Real Madrid - Manchester City : Carlo Ancelotti crie au scandale contre l’arbitrage !

La suite après cette publicité

Un match aux allures de revanche ! Ce mardi soir, le Real Madrid et Manchester City croisaient le fer en demi-finale de la Ligue des Champions. Un match où les Merengues ont su piquer les Sky Blues pour mener sur un but de Vinicius Junior (36e). Mais alors que la victoire se profilait pour la Casa Blanca, Kevin De Bruyne n’était pas de cet avis et a arraché le match nul d’un missile (67e). Une réalisation entachée d’un moment de flottement.

Peu avant l’erreur de relance d’Eduardo Camavinga qui a provoqué un mouvement collectif, le ballon serait sorti du terrain. C’est en tout cas ce qu’a dévoilé la technologie de beIN Sport sur un ballon joué par Bernardo Silva le long de la ligne de touche. Une action pointée du doigt par l’ancien coach d’Arsenal, Arsène Wenger, aujourd’hui consultant pour la chaîne télévisée : «la VAR aurait dû vérifier que Bernardo Silva contrôlait le ballon hors du terrain.»

Carlo Ancelotti fustige l’arbitre

Et cette action est mal passée auprès du coach des Madrilènes Carlo Ancelotti. Dans des propos recueillis par la Movistar, le technicien italien a lâché un coup de gueule après l’arbitrage d’Artur Manuel Ribeiro Soares Dias : «c’est une situation que le VAR doit contrôler. Elle me paraissait dehors cette balle, oui. Je pense que l’arbitre n’a pas été très attentif. C’est une situation que le VAR doit contrôler.»

«Je ne sais pas si c’est une action décisive, mais bon. De plus, avant l’attaque, il y avait corner. Le match a été équilibré, on a lutté et on a de l’espoir pour le retour» a poursuivi Carlo Ancelotti. Questionné sur la réaction de Carlo Ancelotti, Pep Guardiola s’est fendu de son côté d’un simple : «je ne sais pas.» Passé proche de la victoire, le Real Madrid l’a mauvaise ce soir à l’image de son entraîneur.