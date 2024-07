Classement UEFA : Manchester City caracole en tête, le PSG sort du top 5, l’OM gagne 10 places

Quelques jolies progressions, certaines chutes libres… Ce vendredi, l’UEFA a publié, sur son site officiel, son classement des clubs européens. Pour réaliser ce dernier, l’instance a, une nouvelle fois, pris en compte les résultats acquis en Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence sur les cinq dernières saisons, même s’il convient de rappeler que la première édition de la C4 a, quant à elle, eu lieu pendant la saison 2021-2022.

La suite après cette publicité

Au sommet du football européen ces dernières années malgré une élimination lors des demi-finales de la dernière C1, Manchester City conserve alors sa première place avec 123 000 points. Derrière, on retrouve le Real Madrid (119 000), champion d’Europe en titre, alors que le Bayern complète le podium (108 000). Viennent ensuite Liverpool (96 000) et l’AS Rome (90 000) pour refermer le top 5. En France et sans aucune surprise, le Paris Saint-Germain reste, de son côté, le club le mieux classé à l’échelle européenne.

À lire

Le Bayern Munich dégaine une première offre pour le très convoité Désiré Doué

Le PSG mène la danse en France, le Real gagne une place !

Éliminés par le Borussia Dortmund, huitième de ce classement, aux portes de la finale, les hommes de Luis Enrique pointent au sixième rang avec un total de 85 000 points. A noter toutefois que le club parisien sort du top 5, lui qui était quatrième à l’issue de la saison 2023-2024. Pour compléter le top 10, Villarreal (7e, 82 000), Chelsea (9e, 79 000) et l’Inter Milan (10e, 76 000) sont également présents. Pour le reste et concernant les autres écuries tricolores, précisons les dix places gagnées par l’OM (33e, 48 000), fort d’un joli parcours en Ligue Europa et une demi-finale, perdue contre l’Atalanta Bergame.

La suite après cette publicité

Après le premier quart de finale européen de son histoire, perdu face à Aston Villa en C4, Lille est également récompensé et pointe à la 37e place (42 000). Juste derrière, on retrouve le Stade Rennais (42e, 40 000). Enfin, l’AS Monaco (65e), l’OL (70e) et l’OGC Nice (82e) sont les autres clubs français figurant dans le top 100. À l’inverse de Lens (107e, 10 000), Brest (108e), qui s’apprête à disputer la première Ligue des Champions de son histoire, Toulouse (109e), Nantes (110e) et le Stade de Reims (111e). Un classement, rappelons-le, ô combien décisif, notamment pour les calculs des chapeaux des différentes compétitions européennes…

Le top 10 du classement UEFA

1 Manchester City : 123 000 points

2 Real Madrid : 119 000 points

3 Bayern Munich : 108 000 points

4 Liverpool : 96 000 points

5 AS Rome : 90 000 points

6 PSG : 85 000 points

7 Villarreal : 82 000 points

8 Borussia Dortmund : 79 000 points

9 Chelsea : 79 000 points

10 Inter Milan : 76 000 points

Les autres clubs français

33 OM : 48 000 points

37 Lille : 42 000 points

42 Stade Rennais : 40 000 points

65 Monaco : 24 000 points

70 Lyon : 21 000 points

82 Nice : 17 000 points

107 Lens : 10 000 points

109 Toulouse : 10 000 points

110 Nantes : 8 000 points

111 Reims : 2 000 points