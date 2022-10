Monaco - Clermont : les compositions sont là

Ce dimanche se poursuit la 11e journée de Ligue 1 avec un duel entre l'AS Monaco et Clermont. A domicile, les Asémistes s'établissent en 4-4-2 avec Alexander Nübel comme dernier rempart. Devant lui, Vanderson, Axel Disasi, Guillermo Maripan, et Caio Henrique forment la défense. Mohamed Camara et Youssouf Fofana composent le double pivot alors que Takumi Minamino et Aleksandr Golovin prennent les couloirs. Devant, Wissam Ben Yedder et Breel Embolo sont associés en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Auvergnats misent sur un 4-1-4-1 avec Mory Diaw dans les cages derrière Alidu Seidu, Mateusz Wieteska, Maximiliano Caufriez et Neto Borges. Yohann Magnin est positionné en sentinelle. Seul en pointe, Komnen Andric est soutenu par Grejohn Kyei, Muhammed Cham, Saîf-Eddine Khaoui et Elbasan Rashani.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

AS Monaco : Nübel - Vanderson, Disasi, Maripan, Caio Henrique - Minamino, Camara, Fofana, Golovin - Ben Yedder, Embolo

Clermont : Diaw - Seidu, Wieteska, Caufriez, Borges - Magnin - Kyei, Cham, Khaoui, Rashani - Andric

Parions Sport en ligne et Foot Mercato, vous offre : 200€ de bonus en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.