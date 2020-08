Wolverhampton-FC Séville : les compos probables

La suite après cette publicité

Ce soir (21h) Wolverhampton affronte le FC Séville en 1/4 de finale de l'Europa League. L'occasion pour le club de la banlieue de Birmingham d'affirmer un peu plus ses ambitions européennes face au triple vainqueur de la compétition.

Une rencontre qui risque de faire parler la poudre tant les attaques des deux équipes sont en forme. Côté Wolverhampton, Nuno Espirito Santo devrait reconduire son 3-4-3 habituel. Rui Patricio occupera les buts derrière une défense à trois constituée de Willy Boly, de Conor Coady et de l'ancien Angevin Romain Saïss. João Moutinho et Ruben Neves se chargeront du milieu de terrain pendant que Matt Doherty (droit) et Ruben Vinagre (gauche) occuperont leur couloir respectif. Devant, le trio Jota-Jimenez-Traoré tentera de faire plier la défense sévillane.

De son côté, Julen Lopetegui devrait aligner le onze victorieux face à la Roma, en milieu de semaine dernière (4-3-3). Bono prendra place dans les cages. Sergio Reguilon, Diego Carlos, Jules Koundé et Jesus Navas formeront la défense à quatre côté andalou. Ever Banega, Fernando et Joan Jordan seront alignés dans l'entrejeu tandis que Lucas Ocampos, Suso et Youssef En-nesyri animeront l'attaque espagnole.