Bayern Munich : Joshua Kimmich est furieux

Pour la troisième année consécutive, le Bayern Munich ne remportera pas la Coupe d’Allemagne à l’issue de la saison. Battus hier par Fribourg dans les arrêts de jeu (1-2), les joueurs de Thomas Tuchel ont essuyé leur première désillusion, quatre jours après leur premier succès probant face au Borussia Dortmund, en championnat (4-2). Interrogé après la rencontre d’hier soir, Joshua Kimmich a laissé exprimer sa frustration en zone mixte.

«Ca me fait chi.r de perdre encore des titres, a-t-il admis, agacé. Ça fait très mal ! Surtout quand on voit la façon dont on a été éliminés ces deux dernières années dans la compétition. Le but était clairement Berlin (lieu de la finale de Coupe d’Allemagne ndlr). Je pense que la défaite était évitable aujourd’hui. Nous perdons trop de matchs en menant pourtant au score au départ. Je me retiens de ne pas devenir complètement fou et de perdre mon sang-froid», a-t-il ajouté. Samedi, le Bayern Munich retrouvera Fribourg (15h30), cette fois en championnat, dans un match capital dans la course au titre.

