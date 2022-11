Espagne - Costa Rica : les compositions officielles

La suite après cette publicité

La Coupe du monde 2022 se poursuit ce mercredi avec le deuxième match du groupe E. L'Espagne lance sa compétition face à l'outsider Costa Rica. La Roja s'articule dans un 4-3-3 avec Unai Simon dans les cages derrière César Azpilicueta, Rodri Hernandez, Aymeric Laporte et Jordi Alba. Sergio Busquets évolue en sentinelle auprès de Pedri et Gavi. Marco Asensio prend la pointe de l'attaque alors que Ferran Torres et Dani Olmo sont sur les ailes.

De son côté, la Sele opte pour un 3-4-3 où Keylor Navas officie comme dernier rempart. Devant lui, Carlos Martinez, Francisco Calvo et Oscar Duarte forment la défense tandis que Bryan Oviedo et Keysher Fuller évoluent comme pistons. Au milieu du terrain, on retrouve Yeltsin Tejeda et Jewison Bennette. Devant, Celso Borges et Joel Campbell accompagnent le buteur Anthony Contreras.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Espagne : Simon - Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba - Pedri, Busquets, Gavi - F. Torres, Asensio, Olmo

Costa Rica : K. Navas - Martinez, Calvo, Duarte, Oviedo - Tejeda, Bennette, Torres - Borges, Contreras, Campbell

