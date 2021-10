Darwin Nuñez met le PSG et l'Europe à ses pieds

«Il a des choses de Cavani et des choses de Suarez. Il a un bon physique : il est grand et très fort. Il doit continuer à travailler parce qu'il a du potentiel... et beaucoup de potentiel,» déclarait récemment Diego Forlan, ancienne gloire du football uruguayen, à propos de Darwin Nuñez (22 ans, 1m87). Leaders incontestés de Liga Portugal Bwin (7 victoires en 7 matches), les Aigles ont depuis le mois d'août confié leur destin au prolifique duo Roman Yaremchuk-Darwin Nuñez. Si l'Ukrainien de 25 ans est arrivé cet été de La Gantoise, l'attaquant uruguayen de 22 ans compte déjà une saison dans la capitale portugaise. Et plus les jours passent, plus les observateurs se rendent compte du coup de maître réalisé par Benfica, l'été dernier.

✍️ Darwin assinou contrato com o Sport Lisboa e Benfica até 2025!#DeTodosUm pic.twitter.com/t2sNR1bQd6 — SL Benfica (@SLBenfica) September 4, 2020

Un chèque de 24 millions d'euros pour arracher la plus belle promesse offensive du football uruguayen à... Alméria, pensionnaire de deuxième division espagnole. Le coup semblait risqué. Et pourtant. Auteur de 14 buts et 12 passes décisives en 44 apparitions l'an passé, Darwin Nuñez a démarré le nouvel exercice sur les chapeaux de roue. Le natif d'Artigas, ville-frontière située au nord de l'Uruguay, à la limite du Brésil, compte déjà 6 buts en 7 matches disputés. En Ligue des champions, cette semaine, il a balayé les espoirs de révolte de Ronald Koeman et ses troupes après trois minutes de jeu - Eric Garcia s'en souviendra - et a terminé le travail d'un penalty plein de sang-froid (3-0).

Le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille ont tenté leur chance

Suivi par de nombreux clubs l'été dernier, Darwin Nuñez avait, avant d'opter pour le Portugal, reçu les avances du Stade Rennais et de l'Olympique de Marseille. Mais alors qu'André Villas-Boas avait fait de l'attaquant sa priorité, et que Frank McCourt était disposé à lui offrir une rallonge - entre 15 et 20 M€ pour recruter le "grand" attaquant tant espéré - le joueur révélé à Almeria (16 buts en 30 matches de Liga 1|2|3), avait finalement pris la direction de Benfica pour 25 M€, record de transfert entrant du club lisboète. Et l'OM avait jeté son dévolu sur Arkadiusz Milik (27 ans).

Le club breton et Florian Maurice avaient eux opté pour Sehrou Guirassy (25 ans), transféré d'Amiens pour 15 millions d'euros. Le Betis, Valence, Leipzig, Wolfsbourg et Naples étaient aussi passés à côté. Dès le mois de décembre, alors que Darwin Nuñez débutait à peine sous ses nouvelles couleurs, la presse espagnole annonçait que le Barça supervisait l'attaquant pour remplacer Luis Suarez. En janvier, les tabloïds anglais ajoutaient Manchester City à la liste des courtisans. Il fallait trouver un successeur à Sergio Agüero. Et en mars, l'AC Milan venait se mêler à la bataille. Olivier Giroud serait finalement choisi.

Le PSG est sur le coup, mais pas seul

Quelques mois après avoir fait ses premiers pas sous les ordres de Jorge Jesus, le technicien lusitanien avait prévenu. «Ce garçon va être un top joueur mondial et, malheureusement pour moi, je vais le perdre dans peu de temps». Un an plus tard, Darwin Nuñez est toujours à Benfica et semble sur le point d'exploser. Les écuries de haut standing sont toujours à l'affût. L'Inter Milan, l'AC Milan et l'Atletico Madrid ont tous envoyé des émissaires au stade de la Luz, ce mercredi. Hier, en Angleterre, les médias évoquaient l'intérêt de Chelsea, qui avait également un "espion" à Lisbonne. Alors que Manchester United est aujourd'hui cité Outre-manche, Record révèle que le PSG a aussi l'attaquant en ligne de mire.

Après avoir vendu à prix d'or Angel Di Maria, Fabio Coentrão, Nemanja Matic, Javi Garcia, Rodrigo, Nico Gaitan, Jan Oblak et tant d'autres, le club lisboète avait lâché João Felix à l'Atlético de Madrid contre un chèque de 126 millions d'euros en juillet 2019. Et il espère encore plus pour son buteur formé à Peñarol. Record avance que Benfica n'a aucune intention de négocier un départ de Darwin Nuñez avant l'été prochain, mais que le club sera ouvert à la discussion une fois la saison terminée. Pour rappel, le joueur dispose d'une clause libératoire de 150 millions d'euros. Meilleure vente de la deuxième division espagnole, plus gros achat de Benfica, Darwin Nuñez pourrait très prochainement battre de nouveaux records sur le mercato.