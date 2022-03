Real Madrid : le nouveau désaccord entre le club et Gareth Bale

La suite après cette publicité

La carrière de Gareth Bale au Real Madrid continue de se dégrader de jour en jour. Ecarté depuis le début de saison par des blessures ou par son niveau et son implication, le Gallois n'a disputé que 4 matchs de Liga depuis son retour de prêt à Tottenham. Blessé 13 fois en 3 ans, il a manqué énormément de matchs et ne semble plus se soucier du football depuis longtemps.

Deportes Cuatro indique ce mercredi que l'ancien Spurs aurait présenté il y a quelques mois une facture médicale de 30 000€ au club merengue en espérant se faire rembourser. Le Real n'a pas accepté car Bale s'était rendu au service médical sans en avertir le club. En fin de contrat en juin, il ne sera évidemment pas prolongé et son départ devrait alléger la masse salariale en vue du prochain mercato.