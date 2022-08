Manchester United va claquer 350M€ sur le mercato, Lecce propose un contrat improbable au Barça pour Umtiti

La suite après cette publicité

Manchester United va mettre le feu au mercato

Après l'arrivée de Casemiro, trois joueurs sont attendus. Et le mot d'ordre de ces derniers jours sera : dépenser, dépenser et dépenser comme l'affiche le Sunday Star. Jusqu'à présent, les Red Devils ont claqué environ 142 M€ sur le mercato. Et à en croire le tabloïd anglais, 350 M€ sont visés d'ici la fin du mercato. Les trois cibles mancuniennes sont Antony de l'Ajax, Frenkie de Jong du Barça et Cody Gakpo du PSV Eindhoven. Le coach Erik ten hag a en tout cas eu le feu vert de ses propriétaires, comme le souligne le Daily Mirror. Concernant l'ailier brésilien de l'Ajax, il a d'ailleurs expliqué qu'il ne pouvait assuré qu'il restera au club, comme le reprend le Manchester Evening News. “Ce que je peux dire, c'est que je veux arriver à la bonne décision avec ma famille, mes partenaires de business et l'Ajax, ce qui ce qui est bon pour tout le monde.”.

Samuel Umtiti va être prêté à Lecce

Cependant, le club italien qui fait son retour cette année en Serie A, souhaite imposer une condition improbable au Barça. Selon le quotidien espagnol Sport, Lecce verserait diverses primes au Barça en fonction des matchs auxquels le champion du monde français joue et en fonction de ses performances. À noter que le salaire du joueur serait pris en charge en totalité par le Barça. Reste à savoir si le Barça acceptera ces conditions.

Raheem Sterling avoue être plus apaisé à Chelsea

Il fait la Une du Manchester Evening News en ce dimanche. Le nouvel attaquant de Chelsea a livré une interview vérité dans laquelle il revient sur la fin de son aventure à Manchester City. Et l'Anglais semble avoir de la rancœur envers son ancienne formation. La furie de Sterling, placarde le tabloïd anglais. Sterling rage contre city, écrit de son côté le Daily Mail. Frustré par le manque de considération du champion en titre à son égard, Sterling est notamment revenu sur les rumeurs concernant une prolongation de contrat : «Des malentendus, des contrats qui s’épuisent. C’était dommage de voir comment ça s’est terminé parce que j’ai passé de très bons moments là-bas.», a-t-il lâché. À Chelsea, Sterling semble désormais épanoui et surtout considéré. Un sentiment qu'il ne retrouvait plus chez les Citizens. Les retrouvailles entre Sterling et Manchester City seront forcément très attendues.