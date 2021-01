Serie A : Cagliari chute contre Benevento

En ouverture de cette 16e journée de Serie A, qui s'achèvera en soirée par le choc entre l'AC Milan et la Juventus, Cagliari accueillait l'équipe dirigée par Pippo Inzaghi, Benevento. Tout a été très vite en première période. D'abord, Pavoletti trouvait la faille, mais son but était refusé (2e). Dix minutes plus tard, un penalty était accordé aux visiteurs (12e), mais annulé après visionnage de la vidéo par l'arbitre, Monsieur Eugenio Abbattista (14e).

Finalement Joao Pedro, l'inévitable, allait ouvrir la marque de la tête (1-0, 20e). Mais les joueurs de Benevento allaient prendre l'avantage en quelques minutes à la toute fin du premier acte par Marco Sau (1-1, 41e), puis par Alessandro Tuia d'une tête (1-2, 44e). En seconde période, Riccardo Sottil, entré en jeu au retour des vestiaires, n'arrivait pas à trouver le chemin des filets (60e). Aucun but ne sera marqué, mais un carton rouge distribué à Nahitan Nandez, le milieu de Cagliari. Benevento est 10e, Cagliari 15e.