OGC Nice : où en est Justin Kluivert ?

« Jouer en 4-4-2 ? Oui, ce qui implique automatiquement du recrutement sur les côtés. C'est mon modèle de jeu sur les dernières saisons à Lille et Saint-Étienne, et ça engendre une recherche de joueurs spécifiques, avec de la profondeur, de la vitesse. Je ne demande pas des noms, j'ai besoin de profils. » Dans un entretien accordé à L'Equipe mi-juillet, le nouvel entraîneur de l'OGC Nice Christophe Galtier avait envoyé un message à sa direction concernant le mercato. Et il a été entendu. Depuis, Calvin Stengs a été recruté pour l'aile droite, tandis que Justin Kluivert a lui été prêté avec option d'achat (environ 10M€) par l'AS Roma pour le flanc gauche. Mais si le premier sort d'une belle saison avec l'AZ Alkmaar, l'autre doit se relancer.

Comme l'Olympique de Marseille, qui a réussi à se faire prêter Cengiz Ünder, l'OGC Nice a fait affaire avec le club de la Louve pour l'ailier néerlandais. Et comme sur la Canebière où le Turc cherche à rebondir, Justin Kluivert compte bien revenir à son meilleur niveau sur la Côte d'Azur. Recruté par les Giallorossi pour 17 millions d'euros à l'été 2018, avec forcément un statut de futur star, le fils de Patrick Luivert n'a pas été tout le temps titulaire lors de sa première saison en Italie sous les ordres d'Eusebio Di Francesco, avant que Claudio Ranieri ne lui donne un peu plus sa chance en fin d'exercice. En 2019-2020, le temps de jeu est bien plus conséquent avec Paulo Fonseca mais le Néerlandais ne fait pas lever les foules (7 buts, 2 caviars en 31 matches tcc). Vient alors le moment de partir.

Un physique parfois fragile

Prêté au RB Leipzig en toute fin de mercato, le 5 octobre précisément, Justin Kluivert arrive alors dans une équipe où il doit rapidement faire ses preuves. Mais tout ne se passe pas comme prévu.« Au début, son problème était qu'il est arrivé très tard à Leipzig. Ils avaient déjà joué trois matches. Et sans être avec Leipzig en pré-saison, il était un peu en retard. Il a donc dû arriver dans une équipe qui jouait déjà bien et qui avait des joueurs comme Nkunku et Forsberg sur les ailes. Il n'a donc pas eu beaucoup de temps de jeu», nous explique notre confrère Georg Kreul de Fussball Transfers. Des débuts compliqués avant une blessure au mollet en décembre, qui le tiendra éloigné des terrains pendant 1 mois.

Car c'était bel et bien le problème numéro 1 de Justin Kluivert : la condition physique. Le coach du RBL Julian Nagelsmann en avait d'ailleurs parlé en février dernier. «Il y a eu un moment où nous avons vu le Justin que nous espérions. Contre le Bayern et contre Manchester United. (...) Mais je ne le vois pas assez à l'entraînement. C'est là le problème. Il est un peu trop sujet aux blessures et doit être plus stable à cet égard», avait expliqué le désormais nouvel entraîneur du Bayern au sujet du Néerlandais. Car à ce moment-là, le principal concerné s'était cette fois-ci blessé à la cheville, manquant quelques matches.

Le 4-4-2, un système parfait pour Kluivert ?

Pas titulaire dans l'esprit de Julian Nagelsmann, des blessures mal venues, des qualités non exposées au grand jour. En Allemagne, Justin Kluivert a donc eu du mal à apporter une réelle satisfaction. Et il faut dire que le système mis en place par le technicien allemand n'a rien arrangé. «L'autre problème, c'est que Nagelsmann changeait très souvent de système pour notamment mettre en place un 4-3-1-2, où il n'utilisait pas d'ailiers. Donc en plus d'une forte concurrence, il y avait le problème de la formation», ajoute Georg Kreul sur le passage de l'ancien Ajacide outre-Rhin. Forcément, le 4-4-2 est un schéma plus adapté au style de jeu de Justin Kluivert, habile des deux pieds, technique et rapide.

Selon tombe bien car avec sa nouvelle équipe, Christophe Galtier compte bien l'imposer à ses joueurs. Avec Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné sur les côtés la saison dernière au LOSC, le coach de 54 ans avait été servi avec énormément de mouvements et de disponibilités. Reste désormais à savoir s'il sera aussi comblé, voire plus, avec les deux Oranje Calvin Stengs et Justin Kluivert. En tout cas, le dernier nommé fera tout pour performer, se relancer et revenir sur le devant de la scène à 22 ans et après quelques saisons galères.