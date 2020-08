Valladolid insiste pour Clément Grenier

Clément Grenier a bouclé sa deuxième saison au Stade Rennais. Une seconde saison (17 apparitions toutes compétitions confondues) bien moins aboutie que la première (48 apparitions TTC). Lié au club breton jusqu’en 2021, le milieu de terrain rempilera-t-il pour une troisième saison chez les Rouge-et-Noir ? Interrogé par Téléfoot fin mai, il avait assuré qu'il souhaitait rester en Bretagne une saison de plus.

Mais l'ancien Lyonnais n'est plus aussi catégorique. Pas vraiment chaud à l'idée de rejoindre le Real Valladolid il y a quelques semaines, l'idée d'un départ en Liga serait en train de mûrir dans son esprit. Selon nos informations, Valladolid insiste pour récupérer le milieu de terrain international tricolore et le club espagnol souhaite le voir remplacer Hatem Ben Arfa, qui jouait avec Grenier justement à Rennes il y a un an. À suivre.