OL-Dijon : les compos probables

Ce soir (21h), l'Olympique Lyonnais affronte Dijon en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. L'occasion pour les hommes de Rudi Garcia d'entamer leur saison 2020-2021. Pour rappel, leur premier match (initialement prévu face à Montpellier) avait été reporté à cause de la Ligue des champions. Les Lyonnais essaieront d'ailleurs de surfer sur leur excellente dynamique lisboète. Pour son retour au Parc OL, Rudi Garcia devrait donc reconduire 10 des 11 joueurs titulaires face au Bayern. Le système serait un 3-5-2, au sein duquel Anthony Lopes gardera les buts lyonnais, derrière une défense à trois composée de Marçal, Jason Denayer et Marcelo, alors Maxwel Cornet et Léo Dubois occuperont les couloirs gauche et droit. Au milieu, Bruno Guimarães, Houssem Aouar et Maxence Caqueret seront alignés et tenteront d'alimenter le duo Moussa Dembélé-Memphis Depay, devant.

Côté DFCO, Stéphane Jobard devrait pouvoir compter sur certaines de ses recrues, au sein de son 4-3-3. Alfred Gomis sera titulaire au poste de gardien. Anibal Chala, arrivé il y a deux jours en provenance du Mexique, devrait quant à lui connaître sa toute première titularisation dans le couloir gauche. Tandis que Wesley Lautoa, Bruno Ecuele Manga et Fouad Chafik compléteront la défense dijonnaise. Dans l'entrejeu, Dina Embimbe, Didier Ndong et Jordan Marié devraient être titularisés. Enfin, devant, Mounir Chouiar et Frédéric Sammaritano se chargeront de l'animation offensive, en soutien d'Aurélien Scheidler.