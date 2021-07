Atlético de Madrid : Diego Simeone prolonge

Arrivé au sein du club madrilène en 2011, Diego Simeone va poursuivre son aventure avec les Colchoneros jusqu'en juin 2024 comme l'a annoncé le site officiel de l'Atlético de Madrid. Le tacticien argentin est récompensé de ses résultats plus que probants ces dernières années. Avec un total de 8 trophées en dix ans, il est d'ailleurs l'entraineur le plus titré du club espagnol et comptabilise 316 victoires à son actif.

Outre la prolongation du contrat de l’Argentin, son staff est également maintenu. Ainsi, Oscar Ortega (préparateur physique) et Pablo Vercellone (entraîneur des gardiens), qui ont débarqué au sein du club Rouge et Blanc aux côtés de Simeone en 2011, Nelson Vivas (deuxième entraîneur) et Hernon Bonvicini (entraîneur adjoint) arrivé la saison passée, ont eux aussi paraphé une extension de contrat jusqu'en 2024. De quoi aborder la saison 2021/22 sereinement.