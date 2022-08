Manchester United présente un nouveau maillot third surprenant pour la saison 2022-2023

Manchester United et adidas ont dévoilé le nouveau maillot third des Red Devils pour la nouvelle saison 2022-2023.

Voilà (encore) maillot third original. Manchester United vient de présenter l'identité visuelle de son nouveau maillot third 2022-2023, toujours conçu par adidas, son équipementier depuis l'été 2015 (jusqu'en 2026 pour un montant total de 942 M€).

La suite après cette publicité

Un vert remarqué

Pour la première fois dans l'histoire des Red Devils, les joueurs arboreront ainsi une tunique à dominante vert fluo sur le rectangle vert. À l'époque, dans les années 1970, le vert était utilisé comme couleur alternative, mais il ne s'agissait pas du même que celui choisi par la marque aux trois bandes et MU pour cette saison.

Cette couleur est mêlée à des motifs verts, plus foncés, sur l'intégralité de la tunique, donnant un aspect très moderne et pétillant, voire solaire, à ce nouveau third kit. Comme sur le maillot domicile 22-23 de Man United, on retrouve un motif autour du col (des zigzags ici).

Le bouclier comme marque de fabrique cette année

Autre détail ayant son importance, l'écusson des pensionnaires d'Old Trafford est, comme sur le maillot home et comme sur l'away, entouré d'un bouclier. Sur cette nouvelle tenue, le noir a été retenu pour représenter le blason de MU, donc, mais aussi le logo d'adidas à l'apposé ainsi que ses trois bandes sur les épaules et le sponsor maillot principal TeamViewer.

Espérons, pour les amoureux de Manchester United, que ce troisième maillot apporte autant de fraîcheur aux yeux qu'au moral, la saison 22-23 des hommes d'Erik ten Hag ayant démarré par une défaite à la maison contre Brighton (1-2), alors que l'avenir de Cristiano Ronaldo reste au centre de toutes les interrogations au Royaume de Sa Majesté.

🔋 Recharged with our new 2022/23 third kit 🟢#MUFC || @adidasFootball — Manchester United (@ManUtd) August 12, 2022

Ce nouveau maillot des Red Devils est disponible en précommande en envoyant le code MANUTD ainsi que nom + prénom + n° de téléphone en DM sur l'Instagram de @foot.fr !