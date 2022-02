Société commerciale de la LFP : Vincent Labrune va présenter la répartition des fonds aux clubs

Le football français connaît actuellement une grosse crise financière. Afin d'y remédier, la LFP, présidée par Vincent Labrune, souhaite avoir recours à une société commerciale. L’idée serait de céder une partie des revenus commerciaux et des droits TV à un fonds d’investissement. Cela ferait perdre une partie des recettes à long terme mais en échange de cash rapidement. La Ligue souhaiterait ainsi récupérer 1,5 milliard d’euros à injecter directement dans ses propres caisses et celles des clubs.

La suite après cette publicité

Actuellement, quatre fonds d'investissement sont encore en lice, alors que la date butoir arrive à grands pas (9 mars). Selon L'Equipe, une réunion aura lieu ce mercredi après-midi durant laquelle Vincent Labrune devrait exposer la répartition des nouveaux fonds, et cela ne devrait pas manquer de faire réagir. En effet, le PSG toucherait 30% des revenus, tandis que les clubs dits "européens" (OL, OM, Lille, Monaco, Nice, Rennes) se partageraient 40% et enfin le reste du championnat se contentera de 30%. Le quotidien français évoque aussi la volonté de développer les droits TV internationaux du championnat, qui ne sont évalués qu'à 90M€ contre 180 pour la Bundesliga et 220 pour la Serie A par exemple.