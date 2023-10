Naples-AC Milan : les compositions officielles

Un Naples en quête de continuité contre un Milan qui a besoin de se remettre la tête à l’endroit, voici l’affiche de ce dimanche soir pour cette 10ème journée de Serie A (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Après un revers la semaine dernière contre la Juventus, et la défaite en milieu de semaine face au PSG, Il Diavolo n’a pas le droit à la défaite sous peine de voir son adversaire être derrière avec un seul petit point d’écart.

Les entraîneurs ont décidé d’utiliser le même dispositif, un 4-3-3. Chez Rudi Garcia, nous retrouvons Elmas d’entrée de jeu au milieu de terrain, ce qui sera donc sa première titularisation de la saison en Serie A. Le trio d’attaque sera composé de Politano, Raspadori et Kvaratskhelia. Côté Pioli, Kalulu remplace Thiaw en défense centrale car le défenseur international allemand purge son match de suspension. Maignan et Hernandez reviennent quant à eux car ils ont purgé le leur. En attaque, c’est du déjà-vu avec Pulisic, Giroud et Leao.

Les compositions officielles :

Naples : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui - Elmas, Lobotka, Zielinski - Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

AC Milan : Maignan - Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez - Musah, Krunic, Reinders - Pulisic, Giroud, Leao