Monaco : Jean Lucas part en prêt à Santos

Arrivé à l’AS Monaco en 2021 après avoir été déniché par l’Olympique Lyonnais, Jean Lucas (25 ans) était à la peine sur le Rocher. Apparu à seulement six reprises en Ligue 1 la saison dernière, le milieu de terrain brésilien n’entrait plus dans les plans asémistes. L’ASM avait donc souhaité le prêter et comme cela était pressenti, le joueur formé à Flamengo retourne au Brésil.

«L’AS Monaco informe du transfert de Jean Lucas, le milieu brésilien de 25 ans au Santos Futebol Club, formation historique du championnat brésilien. L’AS Monaco lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière», précise le club dans son communiqué. Jean Lucas va donc retrouver Santos, club dans lequel il avait déjà été prêté en 2019.

