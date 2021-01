Le groupe du PSG face à Montpellier

La suite après cette publicité

Leader de Ligue 1 après sa victoire à Angers (1-0) et la défaite de l’Olympique Lyonnais face à Metz (0-1), le Paris Saint-Germain reçoit Montpellier ce vendredi pour le compte de la 21e journée de championnat.

Un match pour lequel Maurico Pochettino et ses adjoints pourront compter sur un groupe presque au complet. En effet, 23 joueurs ont été convoqués. A noter tout de même les absences de Juan Bernat, Ander Herrera, Colin Dagba et des jeunes Kays Ruiz, Edouard Michut, Bandiangou Fadiga, Dennis Franchi et Xavi Simons.

Le groupe :

Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier, Alessandro Florenzi, Mitchel Bakker, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Thimotée Pembélé, Marquinhos, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Rafinha, Marco Verratti, Idrissa Gueye, Julian Draxler, Moise Kean, Pablo Sarabia, Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Neymar JR