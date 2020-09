Yunis Abdelhamid espère jouer une grande compétition avec le Maroc

Nommé dans notre onze type de Ligue 1 à l’issue de la saison passée, Yunis Abdelhamid fait figure, à 32 ans, d’incontournable au sein de la défense du Stade de Reims (il a d’ailleurs disputé l'intégralité des 28 matches). C’est notamment dans son sillage que la formation rouge et blanche a été élue meilleure arrière-garde du championnat (avec seulement 21 buts encaissés en 28 journées) et qu'elle a décroché son billet pour le 2e tour de qualification à l’Europa League grâce à son honorable sixième place en championnat, synonyme de retrouvailles avec l’Europe pour le club 57 ans après.

Au sommet de son art, le Marocain espère donc réaliser son rêve ultime : disputer une grande compétition avec la sélection, lui qui avait assisté à la dernière CAN depuis le banc des remplaçants (l’entraîneur lui préférant une doublette Romain Saïss-Manuel da Costa ou Romain Saïss-Mehdi Benatia). Mais pour ça, il sait que cela passe d'abord par de nouvelles grosses performances avec le Stade de Reims, comme il l’a confié au site Footballogue : «je pense que la seule chose qui peut m’amener à la sélection, c’est d’être bon avec mon club. Bien sûr j’aimerais participer à une compétition internationale avec la sélection marocaine, c’est l’objectif. Je travaille, je fais tout pour être performant, et j’espère que j’aurai la chance de disputer ces compétitions-là (CAN et Coupe du Monde).»