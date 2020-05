Ligue 1 : le onze type de la saison

La suite après cette publicité

La Ligue 1 a fermé ses portes plus tôt que prévu cette saison. Après 28 journées disputées (Strasbourg-PSG n'a pas pu se dérouler), la pandémie de Covid-19 a eu raison du football en France. Il est donc temps pour notre rédaction de réaliser l'équipe type du championnat. On retrouve alors un 4-4-2, système vu régulièrement au PSG notamment. On commence avec le poste de dernier rempart et c'est Predrag Rajkovic qui est titulaire dans ce onze. L'international serbe, arrivé contre 5 M€ l'été dernier, a réalisé un magnifique exercice. Il est d'ailleurs le gardien de la meilleure défense du championnat (21 buts encaissés en 28 rencontres) et devance des concurrents comme Keylor Navas ou Gautier Larsonneur. Dans cette défense à quatre, les côtés sont occupés par deux joueurs du Stade Rennais. Hamari Traoré arrive à maturité (28 ans) pour sa troisième saison au club. Auteur de 5 passes décisives en 27 matchs, le Malien a tapé dans l’œil de grosses écuries comme le PSG. A gauche, c'est Faitout Maouassa qui a recueilli nos votes. Le joueur de 21 ans a réalisé une saison complète après un prêt plutôt réussi à Nîmes l'an dernier. Cerise sur le gâteau, il s'est permis trois jolis buts (en plus d'une passe décisive) en 23 matchs. Pour les postes de latéraux, les noms de Mohamed Simakan et de Juan Bernat ont aussi été plébiscités.

Notre charnière centrale est composée d'un habitué aux récompenses individuelles et collectives, et d'un autre plutôt novice en la matière. Malgré ses 35 ans et un contrat qui se termine dans quelques semaines, Thiago Silva a encore répondu présent, notamment sur la première partie de saison où on l'a vu parfois tenir la défense à lui tout seul. Avec ses belles performances durant ces 21 rencontres de Ligue 1, le Brésilien aura peut-être convaincu ses dirigeants de poursuivre un peu plus l'aventure. C'est ce qu'a réussi à faire son partenaire dans cette équipe Yunis Abdelhamid. Le Rémois de 32 ans a prolongé son contrat de deux années en février dernier. Il faut dire qu'il a réalisé une très belle saison (il a disputé l'intégralité des 28 matches) en étant le taulier de la défense la plus imperméable de la saison. Dans nos votes, il devance un Marseillais en la personne de Duje Caleta-Car, qui n'est pas passé loin de faire partie de notre onze.

Aucun joueur de l'OM dans cette équipe type

Car dans cette équipe, aucun joueur de l'OM n'a été retenu pourtant Boubacar Kamara a aussi été cité à plusieurs reprises. Le défenseur central, reconverti sentinelle en milieu de saison par André Villas-Boas, est simplement victime des présences de Marco Verratti et d'Eduardo Camavinga. L'Italien, même s'il a tendance parfois à agacer, aura été précieux au PSG. Toujours titulaire (20 matchs) quand son corps le laisse tranquille, il a su imprimer le jeu de son équipe et a même pu faire gonfler légèrement ses statistiques personnelles (5 passes décisives), malgré une saison écourtée. Le gamin du Stade Rennais a lui éclaboussé cet exercice de Ligue 1 par son talent et sa classe. A 17 ans et pour sa première saison professionnelle complète (25 rencontres, 1 but, 2 assists), il a fait bien plus que se hisser au haut niveau. Son sens du placement et du déplacement, sa palette technique et sa maturité en ont fait un des tout meilleurs joueurs à son poste en France. Reste maintenant à savoir si le club breton pourra le conserver un an de plus avant de le céder au gotha mondial.

Jusque là discret, le PSG se rattrape bien. Sur les quatre joueurs offensifs, trois viennent d'être sacrés champions de France. Sur les côtés, on retrouve Angel Di Maria et Neymar. L'Argentin (26 matchs) a sans doute été le joueur le plus régulier cette saison dans la capitale. Meilleur passeur du championnat (14 passes), le gaucher a encore régalé ses partenaires, en plus d'être régulièrement décisif face au but (7 réalisations). Malgré une certaine tension avec les supporters et sa direction, Neymar s'est avéré toujours aussi précieux pour le PSG (15 rencontres, 13 buts, 6 offrandes), alors qu'il a encore loupé une bonne partie de la saison. Enfin devant, nous avons sans surprise un duo composé des deux meilleurs buteurs de Ligue 1. Avec 18 réalisations chacun, Wissam Ben Yedder (26 matches, 5 assists) et Kylian Mbappé (20 rencontres, 5 passes) forment une paire que nous retrouverons peut-être à l'Euro dans un an.