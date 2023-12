EdF : la blague de Didier Deschamps sur sa prolongation de contrat controversée

Ce samedi matin se tenait l’assemblée générale de la FFF au cours de laquelle Jean-Michel Aulas s’est vu être nommé vice-président de l’instance. Un évènement qui comme à l’accoutumée, a permis de réunir plusieurs figures du football français, à l’image du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps. Lors de sa prise de parole, DD s’est d’ailleurs fendu d’une sortie taquine, un an après avoir annoncé sa prolongation de contrat (controversée) jusqu’en 2026 dans ce même contexte, lorsque Noël Le Graët était encore président de la 3F.

«Je voudrais vous rassurer. Cette année je ne vais pas vous annoncer la prolongation de mon contrat, a lancé sur le ton de l’humour Deschamps comme le rapporte RMC. Et de poursuivre sur ses perspectives à la tête des Bleus : on a fini cette phase de poules invaincu. Qualification en Grèce avec des raisons d’arbitrage… (rire) Au sortir de la finale de la Coupe du monde à Doha avec les arrêts de joueurs cadres, il y a eu une transition avec la nomination du nouveau capitaine Mbappé et vice-capitaine Griezmann. Ils assument sûr et en dehors du terrain cette responsabilité. Les stades où l’on joue sont vites à guichets fermés. On aura l’honneur en Allemagne d’avoir la présence à chaque match de 11.000 supporters. C’est important pour les joueurs.»