Umbro révèle le maillot domicile de West Ham pour la saison 2021-2022

Après avoir été à l'honneur durant tout l'Euro 2020 grâce aux grandes performances de Declan Rice avec les Three Lions, West Ham donne le coup d'envoi de la saison 2021-2022 en présentant son nouveau nouveau maillot domicile conçu par Umbro.

La suite après cette publicité

Alors qu'adidas équipait le club de la banlieue londonienne entre 2013 et 2015, Umbro a fait son grand retour après un premier passage éclair effectué à la fin des années 2000. Depuis son arrivée dans la capitale anglaise, la marque au double losange montre sa créativité sur les maillots extérieurs mais respecte en revanche totalement les couleurs traditionnelles du club fondé en 1895 au moment d'imaginer les tuniques qui sont portées au stade Olympique de Londres.

Dans la plus pure tradition du club vainqueur de la Coupe d'Angleterre à 3 reprises, c'est un maillot grenat accompagné par une touche de bleu ciel qu'arboreront Tomas Soucek et ses partenaires dans leur antre. Comme toujours, Umbro se distingue de ses prédécesseurs en ne présentant cette touche de bleu ciel que sur les manches, les épaules et le col alors que le blanc prend plus de place que la saison passée en se dévoilant subtilement sur le bout des manches, les épaules, le col, le logo de la marque au double losange et le sponsor maillot.