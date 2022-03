Leonardo Jardim a fixé ses exigences pour la suite de sa carrière

Après avoir remporté la Ligue des Champions asiatique et participé à la Coupe du Monde des Clubs, Leonardo Jardim, l'ancien entraineur de l'AS Monaco avait quitté le club saoudien d'Al Hilal il y a quelques semaines. Le Portugais a annoncé qu'il avait «l'intention de vivre de nouvelles expériences» sur les bancs de touche. Il aurait d'ailleurs pu signer dans un club anglais l'été dernier mais le projet ne l'emballait pas et il ne voulait pas se forcer par respect pour le club : «cet été, j'ai reçu une proposition d'un club anglais qui joue le milieu de tableau. Je n'ai pas accepté. [...] Si je prends un projet qui ne m'intéresse pas, je me fourvoie. Je trompe le club, les supporters. Je n'aime pas ça. »

Son retour sur les bords du terrain ne se fera donc pas sur n'importe quel banc puisqu'il déclarait à L'Equipe : «jouer le maintien ne m'intéresse pas, ne me motive pas. Mon ambition personnelle m'a toujours poussé à ne jamais accepter ce type de projet. Partout, je suis ouvert au Top 6 ou 7, à un projet ambitieux, avec une vraie volonté de progression et d'aller haut. » A 47 ans et après presque 20 ans de coaching, le natif de Barcelone au Venezuela sait en tout cas ce qu'il souhaite pour la suite de sa carrière.