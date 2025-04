Serie A : l’AC Milan domine Venezia, Como s’impose face au Genoa

La saison de l’AC Milan est décevante en championnat. Malgré un potentiel sacre en Coupe d’Italie après avoir évincé l’Inter Milan en demi-finale il y a quelques jours, les Rossoneri sont à la traîne en Serie A. Ce dimanche, les hommes de Sergio Conceicao devaient impérativement s’imposer à Venise pour conserver ses rêves maigres de qualification européenne. Et au terme d’un match équilibré, les Milanais ont rempli leur mission. Alors que Christian Pulisic a rapidement ouvert le score (0-1, 5e), les locaux ont réagi mais le but de Yeboah a finalement été annulé pour une position de hors-jeu (34e).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, l’AC Milan est resté sous la menace des locaux mais a réussi à se mettre à l’abri en toute fin de match avec le deuxième et dernier but de la rencontre signé Santiago Gimenez dans le temps additionnel (0-2, 90+6e). Avec cette victoire, les Milanais restent neuvièmes mais reviennent provisoirement à cinq points de la Juventus Turin et la Lazio Rome, respectivement cinquièmes et sixièmes. Dans le même temps, Como s’est imposé face au Genoa sur la plus petite des marges grâce au but de Strefezza à l’heure de jeu (1-0, 59e). Como est douzième et dépasse son adversaire du jour.