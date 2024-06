L’UNFP FC dévoile son calendrier estival

L’UNFP Football Club, ou les fameux stages de l’UNFP, réunissent chaque été un bon groupe de joueurs professionnels libre de tout contrat. Ce stage leur permet ainsi de s’entraîner dans des structures de qualité et avec des partenaires d’un certain niveau, en plus de disputer des rencontres pour garder le rythme et surtout, pour se montrer.

La suite après cette publicité

Le syndicat des joueurs français vient d’ailleurs de publier son calendrier pour l’été. Il y aura 7 rencontres amicales au programme, avec des adversaires de renom comme Troyes, Metz et le Paris FC. L’UNFP FC fermera ensuite ses portes le 8 août prochain.

Le calendrier complet

10 juillet / ORLEANS- UNFP FC (Orléans) – 19h

13 juillet / TROYES – UNFP FC (horaire et lieu à définir)

17 juillet / VALENCIENNES – UNFP FC (Valenciennes) – 18h

27 juillet / VERSAILLES – UNFP FC (Poissy) – 17h

31 juillet / METZ – UNFP FC (horaire et lieu à définir)

03 août / VIRTON – UNFP FC (horaire et lieu à définir)

07 août / PARIS FC – UNFP FC (Orly) – 18h