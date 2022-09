Les terribles confidences de Raphinha sur son enfance au Brésil

La suite après cette publicité

Des gestes techniques, des soirées de liesse, des défaites amères, des remontées historiques, des blessures atroces. Si le football offre autant de sentiments aux amoureux du ballon rond, il est également à l'origine de parcours extraordinaires. Dans un entretien accordé à UOL Sports, la nouvelle recrue barcelonaise, Raphinha, a ainsi compté son histoire. Des mots forts, parfois glaçants, résumant les jeunes années de l'ailier brésilien, aujourd'hui sous les couleurs d'un des plus grands clubs d'Europe.

«Il serait injuste de dire que j’ai eu faim dans ma vie parce que mes parents n’ont jamais manqué de nourriture à la maison. Pourtant, après l’entraînement, je me tenais dans la rue et demandais aux gens de m’acheter quelque chose à manger ou une collation. Certaines personnes m’ont aidé, d’autres m’ont carrément traité de clochard. Et il n’y avait rien à faire, juste attendre que le bus rentre pour qu’on puisse manger quelque chose. J’avais entre 12 et 14 ans à l’époque», explique, tout d'abord, l'enfant de Porto Alegre dans des propos relayés par Mundo Deportivo.

Raphinha revient sur son enfance chaotique !

Passé par le Stade Rennais, le Sporting ou encore Leeds United, celui qui totalise, aujourd'hui, un but et une passe décisive en six matches toutes compétitions confondues avec le Barça est, par ailleurs, revenu sur la dure loi des quartiers difficiles au Brésil. «Durant mon adolescence, dans mon quartier, des opportunités se sont présentées, et elles étaient nombreuses. Ils promettent un moyen plus facile de gagner de l’argent. Et c’est là que les gens se perdent. J’ai rencontré des gens qui n’avaient pas de grands objectifs, une famille pour les soutenir, ils étaient perdus. À des moments comme ceux-ci, j’ai perdu beaucoup d’amis dans le monde du crime, dans le trafic de drogue… Des amis qui étaient bien meilleurs que moi au football, qui auraient pu être dans de grands clubs».

Déterminé à réussir, Raphinha n'a cependant rien lâché malgré les nombreuses tentations. «J'ai grandi dans une communauté où la criminalité et le trafic de drogue étaient courants, mais j'étais fort pour garder mon objectif : devenir footballeur. Atteindre cet objectif en sortant d'une communauté est un grand sacrifice. Mais mon ambition était encore plus grande. Je n'ai pas dévié», reconnaît ainsi le joueur de 25 ans. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2027, l'international brésilien (9 sélections, 3 buts) peut désormais rêver plus grand, qui plus est à quelques semaines du Mondial 2022.