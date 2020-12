PSG-OL : les notes du match

Dubois (5,5) : le défenseur international français a rapidement ébloui la rencontre d'un rush en solitaire des plus beaux (5e). Il a par la suite fourni un gros travail sur le plan offensif dans son couloir droit. Un peu plus en difficulté défensivement lorsque le PSG se montrait insistant. Remplacé à la 65e par De Sciglio qui a oeuvré défensivement.

Denayer (6,5) : l'international belge a une nouvelle fois fait preuve de beaucoup de solidité dans ses interventions ce soir, omniprésent dans les airs comme au sol (43e). Impassible malgré les nombreuses tentatives parisiennes au cours du second acte, il a tout bonnement dégouté ses adversaires ce soir.

Paqueta (7) : la recrue brésilienne a livré une grosse bataille au milieu de terrain ce soir en démontrant beaucoup d'agressivité dans ses interventions défensives notamment. De plus, il n'a pas été embêté techniquement balle au pied et a su faire tourner le ballon tranquillement comme c'est souvent le cas ces dernières semaines. Remplacé à la 88e par Caqueret .

Mendes (6,5) : comme souvent depuis plusieurs semaines maintenant, le milieu de terrain brésilien a joliment oeuvré dans son rôle de sentinelle en organisant parfaitement le jeu des siens. Le tout en grattant plusieurs ballons et en mettant un terme à plusieurs offensives adverses (63e). L'ancien lillois est de retour à son réel niveau.Une performance toutefois ternie par son exclusion dans le temps additionnel après une grosse faute sur Neymar.

Kadewere (7) : par moments virevoltant sur son côté droit, l'attaquant zimbabwéen très à l'aise techniquement a causé bien du soucis à Bakker, et ses centres ont globalement mis le frisson dans la défense parisienne. Un bon travail récompensé peu après la demi-heure de jeu lorsqu'il profitait d'une perte de balle de Kimpembé pour tromper Navas d'une frappe croisée (35e). Encore un très bon match pour l'ancien havrais ce soir. Remplacé à la 77e par Diomandé qui dès son entrée a montré beaucoup d'assurance défensivement.

Memphis (6,5) : bien inspiré dans cette rencontre, l'attaquant néerlandais a fait preuve de beaucoup de justesse technique dans la dernière passe ce soir. Il n'est pas loin d'offrir une balle de but à Toko Ekambi qui manque de peu de reprendre le cuir (5e). Son pressing a également pesé sur la défense parisienne (10e). Il aurait pu voir sa performance être récompensé par un but sans le bon retour de Kehrer (51e). Remplacé à la 77e par Dembélé qui a plus souvent dû défendre qu'attaquer.