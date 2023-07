Mercato PSG : une offre alléchante est arrivée pour Mauro Icardi

La suite après cette publicité

C’était un pari assez risqué. Mais c’est un pari qui s’est avéré gagnant. L’été dernier, Mauro Icardi prenait la direction de la Turquie, pour un prêt à Galatasaray. Une occasion en or pour relancer sa carrière, que l’Argentin a bien saisi, et il a terminé la saison avec 22 buts et 7 passes décisives en 24 rencontres de championnat, devenant l’idole des foules.

Mais pour l’instant, le club stambouliote n’a pas les moyens de s’offrir définitivement le buteur de 30 ans, et certains clubs italiens sont venus aux nouvelles. Le PSG n’a vraisemblablement pas l’intention de le conserver, et espère faire une belle vente. Et ça tombe bien, comme l’indique le Corriere della Sera, le champion de France en titre a reçu une belle proposition.

Un énorme salaire pour le joueur

Le club saoudien d’Al Shabab a ainsi fait une première offre pour l’Argentin. Il s’agit d’une proposition avec une indemnité de transfert de 20 millions d’euros - plutôt intéressant pour un joueur de 30 ans en fin de contrat dans un an - et avec un sacré salaire pour l’ancien de l’Inter. Ce dernier toucherait ainsi 80 millions d’euros en cas de transfert en Arabie saoudite, répartis sur deux ans. C’est bien plus que ce que la plupart des clubs européens et italiens peuvent proposer, que ce soit pour le PSG ou pour le joueur.

Reste cependant à voir si celui qui rêve encore de défendre les couleurs de l’Albiceleste sera prêt à rejoindre un championnat comme la Saudi Pro League, lui qui était justement parti à Galatasaray une saison pour relancer sa carrière et se trouver un nouveau point de chute prestigieux dans un grand championnat européen. Selon la presse italienne, sa compagne et agent Wanda Nara serait plutôt favorable à un retour en Italie. Affaire à suivre…