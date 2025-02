Monaco : Adi Hutter regrette le manque de réalisme face au PSG

Ce vendredi soir, le PSG a déroulé face à l’AS Monaco (4-1). Un score large qui a illustré l’écart de niveau entre les deux équipes. Monaco n’a pas vraiment existé dans ce match mais a tout de même manqué plusieurs occasions en première période. Un manque de réalisme qu’a dénoncé le coach Adi Hutter au micro de DAZN. S’il estime que le PSG est plus fort, il regrette les occasions manquées par les siens. Ce qui aurait pu changer le match selon lui.

«Après une défaite, c’est toujours décevant. Pour les joueurs aussi. Je pense qu’on perd le match sur la première période. On a raté trop d’occasions et notamment avant le premier but du PSG. En seconde période, le PSG a montré en quelques minutes à quel point il est fort. 4-1, c’est un fait. On est déçu. En 5 minutes, on a concédé deux buts. On avait le ballon et on l’a perdu avec des erreurs trop importantes. On peut voir la qualité du PSG offensivement avec des joueurs fantastiques. Après le but de Kvara et le 3e but, le match était terminé. Mais on n’a pas renoncé. Le PSG mérite sa victoire. Si on manque de maturité ? Oui et non. Il n’y a pas un joueur coupable mais bon le PSG est à un autre niveau. Et maintenant, on va penser à Benfica avec cette première manche. Il faut qu’on sorte de la tête cette défaite», a-t-il ainsi lancé.