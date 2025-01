PSG - Manchester City : l’entrée fracassante d’Ousmane Dembélé a marqué les esprits

C’était la grosse surprise du début de la soirée. Il est 19h45 environ et le PSG dévoile sa composition officielle pour le choc face à Manchester City en Ligue des Champions. Pour le match le plus important de la saison, Luis Enrique a décidé de se passer d’Ousmane Dembélé, remplaçant au coup d’envoi. Le coach espagnol mise sur une attaque composée de Kang-in Lee, Barcola et Doué. S’il était malade en début de semaine, Dembélé semblait bien apte à débuter cette rencontre. Et au moment d’évoquer son choix de le laisser sur le banc, Luis Enrique avait encore joué la carte du mystère.

La suite après cette publicité

« Je n’ai rien à dire. J’analyserai tout quand le match sera fini. Mais à cette heure-ci, je ne donnerai pas de piste à l’adversaire, encore moins à une heure du match » confiait Luis Enrique au micro de Canal+. Quelques minutes plus tard, Le Parisien dévoilait qu’Ousmane Dembélé se sentait bien apte à jouer et que son absence était donc un choix tactique. Un choix tactique qui n’a pas porté ses fruits et que Luis Enrique a abandonné très rapidement. Dès la mi-temps, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a décidé de faire entrer l’international français.

Une entrée fracassante

Il décidait ainsi de sortir un Kang-in Lee encore bien brouillon dans ce match. Et il n’a pas fallu longtemps avant qu’Ousmane Dembélé montre à quel point son profil est essentiel à ce PSG là. Dribbleur percutant mais surtout explosif dans sa capacité à avaler les espaces, il a réduit l’écart seulement 10 minutes après son entrée en jeu. Il était à la réception d’un excellent centre de Barcola. Un but qui a changé le match comme l’a confirmé Luis Enrique en conférence de presse. «Le premier but avec cette action de Barcola a été clé, cela a ouvert un nouveau scénario. À partir de là, on a été très supérieurs à City.»

La suite après cette publicité

En confiance ensuite, il a fait des misères dans son couloir droit comme au moment de mystifier Bernardo Silva d’un petit pont dont il a le secret avant d’enchaîner d’une frappe surpuissante qui s’est écrasée sur la barre. Il aurait même pu terminer la rencontre avec un doublé si son but n’avait pas été annulé pour une position de hors-jeu (83e). Qu’importe, en 45 minutes, Ousmane Dembélé a réussi à être dans tous les bons coups. Et une prestation comme celle-ci, dans un match aussi important, ça marque les esprits. En zone mixte, Nasser Al-Khelaïfi s’enflammait pour son équipe estimant que cette victoire donnait de la crédibilité au projet parisien. Recruté pour 50 millions au Barça, il y a deux saisons quasiment, Ousmane Dembélé gagne aussi en crédibilité face à une grosse écurie européenne. Reste maintenant à être régulier.