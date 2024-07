Racisme, Argentine : Chelsea prépare des sanctions contre Enzo Fernandez

C’est l’actualité brûlante du moment. Dans la foulée du nouveau sacre de l’Albiceleste à la Copa América, lundi, face à la Colombie (1-0), plusieurs joueurs argentins s’étaient mis en scène en train de fêter la victoire de leur équipe, le tout, en entonnant des chants racistes en direction des joueurs de l’équipe de France. Face à la polémique grandissante, l’international argentin Enzo Fernandez a présenté ses excuses dans un court communiqué cette nuit.

«Je tiens à m’excuser sincèrement pour une vidéo publiée sur ma chaîne Instagram lors des célébrations de l’équipe nationale. La chanson contient un langage très offensant et il n’y a absolument aucune excuse pour ces mots. Je m’oppose à la discrimination sous toutes ses formes et je m’excuse d’avoir été emporté par l’euphorie de nos célébrations de la Copa America. Cette vidéo, ce moment, ces mots ne reflètent pas mes convictions ni mon caractère. Je suis sincèrement désolé», a publié le champion du monde 2022 dans une story Instagram.

Chelsea veut durcir le ton

Si la FFF avait de son côté haussé le ton ce mardi, annonçant qu’elle allait saisir la FIFA et porter plainte pour propos injurieux à caractère racial et discriminatoire, Chelsea lui a emboîté le pas. Hier soir, déjà, Wesley Fofana s’était publiquement insurgé des propos tenus par son coéquipier sur ses réseaux sociaux : «racisme décomplexé», avait-il déploré, avant de se désabonner de son compte Instagram, tout comme les autres Frenchies de Chelsea : Axel Disasi, Malo Gusto, Benoît Badiashile, Christopher Nkunku, Lesley Ugochukwu.

Chelsea ne laissera rien passer et a tenu à condamner les propos de son joueur, précisant toutefois «apprécier» ses excuses. «Le Chelsea Football Club considère que toute forme de comportement discriminatoire est totalement inacceptable. Nous sommes fiers d’être un club diversifié et inclusif où les personnes de toutes les cultures, communautés et identités se sentent les bienvenues. Nous reconnaissons et apprécions les excuses publiques de notre joueur et nous utiliserons cela comme une opportunité de sensibiliser. Le Club a lancé une procédure disciplinaire interne», indique le communiqué de Chelsea.