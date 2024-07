Racisme, Argentine : Enzo Fernandez sort du silence

Le scandale s’épaissit heure après heure à Chelsea après le lancement d’une enquête interne suite à la vidéo que Enzo Fernandez a publié sur Instagram, dans laquelle ses coéquipiers argentins et lui-même chantent une chanson à caractère raciste et transphobe visant les joueurs noirs de l’Equipe de France dont notamment Kylian Mbappé, après leur victoire au Hard Rock Stadium contre la Colombie (1-0) à Miami dimanche pour remporter leur deuxième trophée consécutif de la Copa America. Le défenseur des Blues et coéquipier de Fernandez, Wesley Fofana (23 ans), qui est français et fils d’un père ivoirien, s’est adressé sur le réseau social X pour exprimer sa frustration face à la vidéo virale en écrivant : « Le football en 2024 : un racisme décomplexé ». Les dirigeants de la Fédération française de football menacent d’engager des poursuites judiciaires contre l’Argentine à la suite de cet incident :

La suite après cette publicité

«Je tiens à m’excuser sincèrement pour une vidéo publiée sur ma chaîne Instagram lors des célébrations de l’équipe nationale. La chanson contient un langage très offensant et il n’y a absolument aucune excuse pour ces mots. Je m’oppose à la discrimination sous toutes ses formes et je m’excuse d’avoir été emporté par l’euphorie de nos célébrations de la Copa America. Cette vidéo, ce moment, ces mots ne reflètent pas mes convictions ni mon caractère. Je suis sincèrement désolé», a écrit le milieu argentin dans une story Instagram publiée dans la nuit. Pas sûr que ce message apaise totalement l’incendie encore en cours dans les bureaux de Chelsea.