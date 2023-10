Un champion du monde 2022 accusé de dopage !

Alors qu’il vient tout juste de signer à l’AC Monza après la fin de son contrat avec le Séville FC, le milieu offensif argentin Alejandro "Papu" Gomez (35 ans) voit sa fin de carrière prendre un autre tournant. En effet, selon les dernières informations de Relevo, le champion du monde 2022 aurait été contrôlé positif à une substance interdite, et ce lors d’un passage surprise devant les autorités antidopage durant une séance d’entraînement avec la formation andalouse en novembre 2022, donc quelques jours avant de rejoindre la sélection argentine pour le Mondial qatari.

Le média espagnol ajoute que l’international de l’Albiceleste (17 sélections, 3 buts) avait annoncé avoir pris «un sirop de l’un de ses fils sans consulter au préalable les médecins du club». De plus, le SFC et le joueur concerné étaient au courant de cette affaire il y a plusieurs mois, mais la sanction de deux ans de suspension n’est tombée que cette semaine. Ce qui pourrait signifier la fin de son parcours professionnel à 35 ans. Après la résiliation à l’amiable lors du Deadline Day l’été dernier, cette épée de Damoclès était d’ailleurs responsable de la difficulté de l’ancien de l’Atalanta Bergame à trouver un club après son passage sévillan, les prétendants ayant été découragés par sa possible suspension.