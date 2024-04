Euro 2024 : l’UEFA discute d’un gros changement

Cet été, l’Euro sera au centre de tous les regards. Le tournoi, se déroulant en Allemagne, pourrait subir des modifications, notamment dans l’approche des listes des sélections nationales. Lors de la réunion lundi avec les 24 nations qualifiées, l’UEFA a écouté les demandes de certaines sélections, voulant garder une liste de 26 joueurs comme lors de la dernière Coupe du monde, et a laissé entendre qu’elle pourrait répondre favorablement à cette requête.

«Les discussions positives ont mis en évidence différents points de vue parmi les entraîneurs, certains exprimant le souhait d’augmenter la taille de l’équipe, afin d’avoir plus de choix pour faire face à la menace des blessures et aux exigences physiques intenses imposées aux joueurs. L’UEFA a pris note des différents avis et points de vue exprimés, et une décision finale sera prise dans les semaines à venir», a communiqué l’instance européenne sur son site officiel. Une réponse sera donnée avant le 22 mai, date de son prochain comité exécutif, tout en sachant que la prochaine réunion aura lieu le 22 avril.