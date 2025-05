LdC : la sortie forte d’Adil Rami sur le PSG

Adil Rami prend son pied devant ce PSG version 2025. S’il reste avant tout un supporter de l’OM, où il a évolué durant deux saisons pendant sa carrière (2017-2019), le champion du monde 2018 a avoué être un grand fan du football proposé par le Paris Saint-Germain cette saison. Pour lui, les hommes de Luis Enrique peuvent plus que jamais remporter le trophée qui leur a fait tant défaut ces dernières saisons : la Ligue des Champions.

«Pendant longtemps, ils (le PSG) recrutaient, et on dirait qu’ils étaient sur FUTChampions (un mode dans le jeu vidéo de foot FC25). Ils te recrutaient des mecs qui servent à rien, qui étaient là juste pour la marque, l’esthétique du club, retrace Rami au micro de Clique. Aujourd’hui, on voit qu’il y a beaucoup moins d’ego, et (on voit) une équipe plus cohérente grâce à Luis Enrique, avec un pressing qui te prend à la gorge, des mecs qui se battent les uns pour les autres. Avec cette équipe je pense que Paris est capable de gagner la Ligue des Champions (…) Je pense que tous les Marseillais sensés qui aiment le foot vont dire la même chose que moi. Ils ne veulent pas qu’ils la gagnent, mais si on aime vraiment le football, on ne peut que aimer celui proposé par le PSG.» Arsenal aimera peut-être moins ce soir (21h00)…