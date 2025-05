Feyenoord : les débuts réussis du coach Robin van Persie

Destins croisés entre deux des meilleurs attaquants néerlandais de l’histoire. Si Ruud van Nistelrooy qui a été entraîneur adjoint puis intérimaire à Manchester United avant d’être relégué avec Leicester a connu une saison mouvementée, Robin van Persie a eu une trajectoire plus heureuse. Retraité depuis 2019 et un retour du côté de son club de coeur du Feyenoord, l’ancien buteur a multiplié les expériences au sein du club de Rotterdam. Tout d’abord en tant qu’entraîneur des attaquants puis adjoint d’Arne Slot (101 matches) et coach de l’équipe U18. Puis, il a décidé de prendre son envol seul l’été dernier. Nommé coach d’Heerenveen, il rejoignait alors une équipe qui avait terminé onzième d’Eredivisie.

Une expérience qui a été très bonne pour lui. Neuvième d’Eredivisie après 23 journées, il y a développé un jeu intéressant et qui a convaincu le Feyenoord de miser sur lui cette fois comme entraîneur de l’équipe A le 23 février afin de remplacer Brian Priske qui avait été licencié suite à un exercice mitigé. Pourtant, tout n’avait été pas parfait pour Robin van Persie avec Heerenveen. Balayé 9-1 par l’AZ Alkmaar lors de la 5e journée, il avait connu une déroute de taille. «C’est difficile. Vous rencontrerez un certain nombre d’obstacles dans votre carrière. C’était un très gros obstacle. Nous avons tiré quelques leçons de plus que d’habitude de ce match. Cela fait partie du football. Je n’ai pas été traumatisé par cela et mes joueurs non plus. Vous voulez tirer le meilleur de vous-même. Cela implique de tomber et de se relever», lâchait-il après ce match. Pour autant, il avait su inverser la tendance. Une faculté à se relever qui a plu au Feyenoord.

Une série folle pour RVP

«Robin van Persie est le nouvel entraîneur principal de Feyenoord. Le club a conclu un accord avec le sc Heerenveen, où Van Persie était à la tête de l’équipe première, pour un transfert direct, ce qui signifie que le natif de Rotterdam, âgé de 41 ans, pourra diriger sa première séance d’entraînement à partir de lundi prochain. Van Persie signe un contrat jusqu’en juin 2027», annonçait ainsi le Feyenoord dans un communiqué au moment de sa nomination. Si son premier match contre NEC Nimègue (0-0) a été assez difficile à analyser, il enchaînait ensuite avec une double confrontation contre l’Inter Milan, un gros morceau en huitième de finale de la Ligue des Champions. Dominé 2-0 avec un effectif remanié suite à de nombreuses blessures, le club néerlandais avait toutefois montré un meilleur visage au retour en s’inclinant 2-1 mais en mettant les Milanais davantage en difficulté. «Mes garçons ont fait tout ce qu’ils ont pu, ils ont continué, mais l’Inter est tout simplement une très bonne équipe», confiait-il après ce match. Des débuts qui n’ont pas été de tout repos pour Robin van Persie mais la suite est bien meilleure.

Allant chercher derrière un succès 6-2 contre Twente, le Feyenoord a enchaîné les succès face à Go Ahead Eagles (3-2), Groningue (4-1), l’AZ Alkmaar (1-0), le Fortuna Sittard (2-0), le PEC Zwolle (4-0) et l’Heracles Almelo (4-1). Une série de sept victoires de rang qui est la meilleure série depuis 1969 et le mandat d’Ernst Happel à la tête du club. C’est d’ailleurs la meilleure série en championnat dans les 10 plus grands championnats européens. Une dynamique précieuse pour le Feyenoord qui est actuellement troisième d’Eredivisie, ce qui est synonyme de tours préliminaires de la Ligue des Champions. La Trots van Zuid (fierté du Sud ndlr) compte trois points d’avance sur Utrecht à trois journées de la fin. «C’est bon à savoir, nous sommes également sur la bonne voie», soulignait Robin van Persie après la victoire contre l’Heracles Almelo ce samedi. La fin de saison et l’été s’annoncent en tout cas animés pour le coach néerlandais avec cet objectif C1 et la construction d’une équipe pour l’an prochain. Certaines stars comme Igor Paixao et David Hancko sont sur le départ, mais une arrivée est déjà en bonne voie avec Sem Steijn le meilleur buteur du championnat (23 buts). Des débuts prometteurs pour Robin van Persie.