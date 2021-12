Wonderkids 2021 : qui sont les 50 meilleurs jeunes U21 de la planète ?

La suite après cette publicité

L'année 2021 s'achève et elle nous a livré son lot d'émotions en termes de football. Elle a aussi permis à de nombreuses pépites d'éclore ou de montrer le bout de leur nez. Comme depuis 2018, la Rédaction de Foot Mercato s'est mise sur son 31 et a voté pour ses "Wonderkids". Un sondage au sein de notre rédaction qui nous a permis d'identifier les 50 meilleurs joueurs âgés de 21 ans ou moins de la planète. Ainsi, trois gardiens, dix défenseurs centraux, dix latéraux, douze milieux de terrain et quinze attaquants ont été sélectionnés à la suite de ce suffrage. Outre ces 50 "Wonderkids", nous avons pu définir l'équipe type de l'édition 2021.

Illan Meslier devance Anatoliy Trubin

Au poste de gardien de but c'était plus ouvert que les années précédentes. En effet, Gianluigi Donnarumma était arrivé en tête lors des trois précédentes éditions et se retrouve désormais âgé de 22 ans. Dans cette lutte à la succession du Transalpin, deux gardiens ont vite pris le large dans les votes. Finalement, Illan Meslier (21 ans/France/Leeds United/13 points) l'emporte et figure dans cette équipe type. Très intéressant depuis deux saisons en Premier League, le portier des Espoirs français s'affirme de plus en plus sous les ordres de Marcelo Bielsa. Juste derrière, on retrouve Anatoliy Trubin (20 ans/Ukraine/Shakhtar Donetsk/11 points) qui casse tout sur son passage en Ukraine. Mettant sur le banc la légende Artem Pyatov, il est redoutable sur sa ligne du haut de son 1,99 m. Enfin, le plus Français des gardiens anglais arrive troisième. Malgré un exercice compliqué avec Saint-Étienne, Étienne Green (21 ans/Angleterre/AS Saint-Étienne/7 points) a su recueillir de nombreuses voix. Vivant une trajectoire inattendue qui a pris forme au printemps dernier, le principal intéressé mettra tout en œuvre en 2022 afin de sauver les Verts de la relégation.

Tariq Lamptey de peu

Au poste de latéral droit, petite sensation puisque Tariq Lamptey (21 ans/Angleterre/Brighton/9 points) termine en tête. Même s'il n'a pas pu participer au bon début de saison des Seagulls à la suite de problèmes physiques, l'ancien espoir de Chelsea confirme tout le bien qu'il avait montré l'an dernier. Virevoltant dans son couloir, il devrait faire du bien à la formation de Graham Potter en deuxième partie de saison. Pour un souffle, Pierre Kalulu (21 ans/France/AC Milan/8 points) arrive juste derrière. Très bon dès qu'il est utilisé avec les Rossoneri, il s'est aussi imposé facilement avec l'équipe de France Espoirs. De quoi imaginer un bel avenir à l'ancien Lyonnais. Lauréat du poste l'an dernier Sergiño Dest (21 ans/États-Unis/FC Barcelone/6 points) paye sa mauvaise forme et celle de son club. Néanmoins, le talent reste entier chez le jeune Américain qui devra montrer plus en 2022. Il partage la troisième place des suffrages à son poste avec le jeune Gone Malo Gusto (18 ans/France/Olympique Lyonnais/6 points). En concurrence avec Léo Dubois, le jeune français est en train de prendre la mesure de son talent sous les ordres de Peter Bosz. Enfin, Devyne Rensch (18 ans/Pays-Bas/Ajax Amsterdam/4 points) arrive au cinquième rang. Révélé en début d'année quand Erik Ten Haag a décidé de compter sur lui, le latéral supersonique connaît certes la concurrence de Noussair Mazraoui à l'Ajax Amsterdam, mais propose des prestations très solides qui lui laissent entrevoir un joli futur.

Wesley Fofana comme une évidence

Maintenant que Matthijs de Ligt a fêté ses 22 bougies, ceux qui étaient derrière lui l'an dernier, à savoir Wesley Fofana (21 ans/France/Leicester/20 points) et Sven Botman (21 ans/Pays-Bas/Lille/13 points) ont gagné une place et forment la défense de notre équipe type. Bien que blessé depuis le début de la saison, Wesley Fofana sort d'un exercice accompli en Premier League avec Leicester où il a notamment remporté la FA Cup. Sven Botman de son côté a crevé l'écran pour une première saison en Ligue 1 et a été précieux dans le sacre de Lille. Derrière on retrouve du beau monde avec William Saliba (20 ans/France/Olympique de Marseille/12 points) qui s'est relancé dans le sud de la France et Mohamed Simakan (21 ans/France/RB Leipzig/10 points) qui découvre la Bundesliga. Revenu dans son club formateur de Barcelone après une demi-finale d'Euro avec l'Espagne, Eric Garcia (20 ans/Espagne/FC Barcelone/8 points) suit tout comme le Français Maxence Lacroix (21 ans/France/Wolfsbourg/8 points) qui est un des meilleurs défenseurs du championnat allemand. En Bundesliga toujours, on retrouve Josko Gvardiol (19 ans/Croatie/RB Leipzig/7 points) qui sort d'une grosse saison au Dinamo Zagreb, d'un Euro avec la Croatie et s'adapte désormais au RB Leipzig. Peu utilisé au Bayern Munich, Tanguy Nianzou Kouassi (19 ans/France/Bayern Munich/5 points) se montre toutefois très solide dès qu'il peut s'exprimer. Nouveau talent néerlandais au poste de défenseur central, Jürrien Timber (20 ans/Pays-Bas/Ajax Amsterdam/4 points) enchaîne de son côté les prestations abouties avec l'Ajax Amsterdam. Enfin, Nehuen Perez (21 ans/Argentine/Udinese/4 points) qui vit un nouveau prêt en Italie clôt ce top 10.

Alphonso Davies et les autres

Déjà premier du poste l'an dernier, Alphonso Davies (21 ans/Canada/Bayern Munich/18 points) a confirmé de nouveau. Malgré une saison 2020/2021 moins bonne que celle de sa révélation, le talentueux Canadien s'est vite repris. Sous les ordres de Julian Nagelsmann, il semble plus fort que jamais et contrôle son couloir avec une aisance impressionnante. Derrière, on retrouve Nuno Mendes (19 ans/Portugal/Paris Saint-Germain/9 points) auteur d'une belle saison 2020/2021 avec le Sporting où il a été sacré champion du Portugal. Prêté à Paris avec option d'achat, le Lusitanien met du temps à s'intégrer, mais le talent est évident. Son homologue Nuno Tavares (21 ans/Portugal/Arsenal/6 points) suit. Parti à Arsenal et mis en concurrence avec Kieran Tierney, il gratte du temps de jeu et confirme le potentiel entrevu à Benfica. Cocorico avec Rayan Aït Nouri (20 ans/France/Wolverhampton/6 points) qui arrive quatrième. Le tricolore a eu besoin d'une saison d'acclimatation, mais il semble enfin prendre ses marques en Premier League. Enfin, Juan Miranda (21 ans/Espagne/Betis/6 points) complète ce joli top 5. S'il n'est pas titulaire au Real Betis Balompié, l'international Espoir espagnol progresse à vive allure et montre déjà un gros potentiel.

Pedri et Aurélien Tchouaméni ont impressionné

Golden Boy, vainqueur du Trophée Kopa, devenu un rouage essentiel du FC Barcelone et de la Roja pour sa première saison au plus haut niveau, Pedri (19 ans/Espagne/FC Barcelone/16 points) a été démentiel et justifie pleinement sa place parmi les meilleurs de sa génération. Il est accompagné par Aurélien Tchouaméni (21 ans/France/AS Monaco/16 points) dont l'apport à Monaco et en équipe de France est impressionnant. S'affirmant la saison dernière, il confirme tout le bien qu'on pensait de lui. Enfin, Phil Foden (21 ans/Angleterre/Manchester City/15 points) finaliste de l'Euro avec l'Angleterre, mais surtout auteur d'une saison folle avec Manchester City figure aussi dans l'équipe type des meilleurs joueurs de 21 ans ou moins. Son compatriote Jude Bellingham (18 ans/Angleterre/Borussia Dortmund/14 points) échoue de peu derrière alors qu'il prend une dimension hors-norme au Borussia Dortmund. Toujours en Bundesliga, mais en Bavière, Jamal Musiala (18 ans/Allemagne/Bayern Munich/12 points) est mis en avant pour sa capacité à totalement changer un match. Celui qu'on surnomme "Bambi" a déjà tout d'un grand que ce soit en sélection allemande qu'avec le Rekormeister.

Précieux dans l'entrejeu de l'Ajax Amsterdam, *Ryan Gravenberch (19 ans/Pays-Bas/Ajax Amsterdam/10 points) est également bien placé. Dans l'équipe type l'an dernier, Eduardo Camavinga (19 ans/France/Real Madrid/10 points) a de son côté dégringolé après une saison compliquée à Rennes. Remplaçant au Real Madrid, il a néanmoins montré quelques séquences intéressantes. Enfin installé comme un cadre par Mikel Arteta, Emile Smith Rowe (21 ans/Angleterre/Arsenal/10 points) a pris le pouvoir à Arsenal et porte les Gunners depuis de longs mois. Phénomène de précocité, celui qui est déjà international espagnol Gavi (17 ans/Espagne/FC Barcelone/10 points) est aussi bien placé grâce à d'excellentes premières prestations avec les Blaugranas. Derrière, on a un trio d'esthète avec les meneurs de jeu Florian Wirtz (18 ans/Allemagne/Bayer Leverkusen/8 points) et Dominik Szoboszlai (21 ans/Hongrie/RB Leipzig/8 points) ainsi que la regista Sandro Tonali (21 ans/Italie/AC Milan/8 points)**.

Erling Braut Haaland indiscutable

Recevant le plus de votes l'an dernier, Erling Braut Haaland (21 ans/Norvège/Borussia Dortmund/22 points) récidive avec un bilan parfait. L'attaquant du Borussia Dortmund ne cesse de dépasser les limites du possible et semble promis à devenir l'un des meilleurs du monde ... Ce qu'il est sans doute déjà. S'il pouvait être agaçant par moment pour son manque d'efficacité, Vinicius Junior (21 ans/Brésil/Real Madrid/16 points) a bien haussé son niveau cette saison et semble vivre l'exercice de l'éclosion au Real Madrid. Enfin, Dusan Vlahovic (21 ans/Serbie/Fiorentina/14 points), qui est l'actuel meilleur buteur de Serie A et écrase tout sur son passage depuis de longs mois, s'est adjugé la dernière place de notre onze type. Le phénomène catalan Ansu Fati (19 ans/Espagne/FC Barcelone/13 points) manque encore une place dans l'équipe type de peu. Malgré une année 2021 marquée par une longue blessure à un ménisque, le virevoltant ailier a crevé l'écran dès qu'il en a eu occasion. Dans la catégorie génie, on peut aussi mettre Antony (21 ans/Brésil/Ajax Amsterdam/12 points) qui est en train de mettre tout le monde d'accord avec ses prestations en Eredivisie et Ligue des Champions. Demi-finaliste de l'Euro, finaliste de la Ligue des Nations et auteur d'une bonne saison à Manchester, Ferran Torres (21 ans/Espagne/Manchester City/12 points) est également très bien placé.

Le phénomène allemand Karim Adeyemi (19 ans/Allemagne/RB Salzbourg/10 points) a lui pris en épaisseur au cours des derniers mois avec Salzbourg et on devrait le revoir les années suivantes s'il continue ainsi, surtout dans un plus gros club. Champion de France avec Lille malgré des débuts difficiles, Jonathan David (21 ans/Canada/Lille/9 points) marche sur l'eau désormais. Actuel meilleur buteur de Ligue 1, le Canadien semble franchir un cap. Juste derrière, on retrouve Bukayo Saka (20 ans/Angleterre/Arsenal/8 points) qui est indiscutable avec Arsenal et a livré un bel Euro avec l'Angleterre. Amine Gouiri (21 ans/France/Nice/8 points) qui ne cesse de prendre en importance à Nice suit. Après une année 2021 difficile, Jadon Sancho (21 ans/Angleterre/Manchester United/7 points) a bien rétrogradé et se retrouve au niveau de son coéquipier Mason Greenwood (20 ans/Angleterre/Manchester United/7 points). Enfin, on retrouve aussi la sensation belge Charles De Ketelaere (20 ans/Belgique/Club Bruges/6 points) ainsi que deux représentants de Liga avec Yeremi Pino (19 ans/Espagne/Villarreal/6 points) et Rodrygo Goes (20 ans/Brésil/Real Madrid/6 points).

